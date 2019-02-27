شاهد.. ساندي تروج للسياحة الداخلية بفيلم "عيش حياتك"

كتبت - لمياء نبيل

نشرت الفنانة ساندي مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت "ساندي" على الفيديو قائلة: "ادخلوا، عيش حياتك وشوفوا مصر حلوه آد إيه"، ويشاركها الفيلم الفنان سامح حسين، و إدوارد.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة...ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة

إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم من اخراج: تامر بسيوني، وتأليف: وسام حامد .