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مي العيدان تواصل هجماتها الساخرة من جديد.. والضحية فرح الهادي

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مي العيدان
كتبت - إيمان العوضي :

تواصل الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجماتها الساخرة من جديد علي نجوم الفن، واختارت ضحيتها هذه المرة الفنانة فرح الهادي، حيث سخرت من إطلالتها التي ظهرت بها مؤخرًا، مما جعلها تتصدر السوشيال ميديا من جديد.
وسخرت العيدان من فرح، بعد ظهورها بشعر أشقر، واتهمتها بتقليد عارضة الأزياء مودل روز، وقالت لها: "لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي".
يذكر أن مي العيدان، هاجمت فرح

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الهادي وزوجها عقيل الرئيسي من قبل، بسبب تنظيمهما حفل زفاف ثانٍ لهما، بمناسبة ذكرى زواجهما الأول، كما اعتادت إثارة الجدل من خلال مهاجة الفنانين، في برنامجها كشف حساب الذي تقدمه، وأبرزهم خديجة بن حمو ملكة جمال الجزائر، نوال الكويتية، المطربة إليسا، وأصاله نصري.

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