- 1/2
- 2/2
تواصل الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجماتها الساخرة من جديد علي نجوم الفن، واختارت ضحيتها هذه المرة الفنانة فرح الهادي، حيث سخرت من إطلالتها التي ظهرت بها مؤخرًا، مما جعلها تتصدر السوشيال ميديا من جديد.
وسخرت العيدان من فرح، بعد ظهورها بشعر أشقر، واتهمتها بتقليد عارضة الأزياء السعودية مودل روز، وقالت لها: "لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي".
يذكر أن مي العيدان، هاجمت فرح
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تواصل هجماتها الساخرة من جديد.. والضحية فرح الهادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.