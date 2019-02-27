شاهد.. جيهان خليل بملابس النوبة

جيهان خليل كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة جيهان خليل صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "خليل" على الفيديو قائلة: "في حب أسوان"، وظهرت في الصورة ترتدي ملابس نوبية زرقاء. وظهرت في الصورة ترتدي ملابس نوبية زرقاء. والجدير بالذكر أن آخر أعمال "خليل" فيلم "122"، وشاركها العمل كل من: "طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد داود، أحمد الفيشاوي". الفيلم من إخراج: ياسر الياسري، وتأليف: صلاح الجهيني.

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