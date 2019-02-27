رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بسبب ملابسها وتتصدر السوشيال ميديا

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تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريندات محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بعد ظهورها بالأمس بإطلالة مثيرة علي شاطئ البحر بعد ساعات من الإدلاء بأقوالها بشأن البلاغ الذي تقدمت به ضد شخص مجهول قام بترويج مقاطع فيديو إباحية التي انتشرت لإحديالفتيات علي أنها هي.
وجاء في البلاغ الذى حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على
يذكر أن رانيا ظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام بـ"جمبسوت" أخضر قصير جدا ومكشوف، مما عرضها للكثير من الهجوم من قِبل متابعيها، والبعض الآخر اتخذ الأمر علي محمل السخرية ورددوا عبارات مثل "البطانة عاملة شغل".
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