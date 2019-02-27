مادلين طبر: طلقت من زوجي لخيانته لي مع فنانة كانت صديقتي

يصادف اليوم، الثلاثاء، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية مادلين طبر، التي أكملت عامها الـ 61.

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مادلين لم تتزوج سوى مرة واحدة منذ سنوات طويلة ببداية مشوارها الفني، ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلاً، كما أنها رفضت تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، وكشفت عن السبب قائلة: «الزواج بالنسبة لي أصبح في خبر كان، وغير وارد؛ فأنا لا أحب عُقَدَ الرجل الشرقي الذي يحيط المرأة بمجموعة من التقاليد والعادات الفظيعة التي تكبت طموحها».

وعن سبب فشل الزيجة الوحيدة في حياتها قالت: «اكتشفت خيانته لي مع زميلة بالوسط الفني، وتأكدت من هذا الأمر بنفسي؛ فانفصلت عنه بدون تردد».