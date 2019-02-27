بالصور... رسالة أنغام لأحمد إبراهيم بأول عيد ميلاد له

حرصت الفنانة أنغام على تهنئة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بأول عيد ميلاد له وكتبت له: «كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد، وكل سنة وأنت سندي، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله».. بحبك إمضاء أنغام.

وكان خبر زواجهما خلال الأيام الماضية أثار جدلاً كبيرًا لأنهما لم يعلنا بشكل رسمي عن الخبر إلا بعد أن تداولته وسائل الإعلام والصحف المختلفة، الأمر الذي جعل زوجة أحمد إبراهيم الأولى ترفع دعوى طلاق ضده، لأنها عرفت الخبر من وسائل الإعلام مثلها مثل الجمهور.

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من ناحية أخرى تعاون الموزع أحمد إبراهيم مع أنغام في ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا» والذي تم طرحه منذ أيام قليلة، حيث وزع لها 6 أغانٍ في هذا الألبوم، وتصدرت أنغام تريند تويتر، حيث كانت طرحته عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوين المصغر تويتر، وضم الألبوم 14 أغنية.

قدمت أنغام ٤ أغانٍ من الألبوم وهي: يا ريتك فاهمني، هتقول لربنا إيه، حبايبنا وبقول نسياك خلال حفلها بالكويت «هلا فبراير»، وأعلنت أنغام خلال الحفل عن زواجها للجمهور بقولها «الله يبارك فيكم».

جدير بالذكر أن الفنانة أنغام قاربت خلال الأيام الحالية على الانتهاء من تصوير حلقات برنامج اكتشاف مواهب «الزمن الجميل».