مصطفى خاطر يتوقف عن تصوير طلقة حظ بعد وفاة والدته

قرر الفنان مصطفى خاطر وقف تصوير دوره بشكل مؤقت في مسلسل «طلقة حظ»، وذلك بسبب ظروف وفاة والدته التي أجبرته على إجازة أسبوع من تصوير المسلسل؛ حدادًا عليها.

فضل الفنان مصطفى خاطر عدم إبلاغ النقابة إلا بعد الانتهاء من مراسم دفن وتشييع الجثمان، وذلك لعدم إزعاج أصدقائه، ومن المقرر أن يستقبل مصطفى خاطر عزاء والدته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد غدًا عقب صلاة المغرب.

يشارك في مسلسل «طلقة حظ» عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نورالدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة «سينرجى» وتدور أحداث «طلقة حظ» في إطار كوميدي.

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جدير بالذكر أن مسلسل «طلقة حظ» يعتبر البطولة المطلقة الثانية لمصطفى خاطر في الدراما التليفزيونية بعد بطولته مسلسل «ربع رومي»، الذي عُرض في شهر رمضان، وكان أيضًا مع شركة سينرجي.

جدير بالذكر أن بداية ظهور الفنان مصطفى خاطر وشهرته كانت من خلال مسرح مصر الذي شارك فيه مع الفنان أشرف عبدالباقي ومن وقتها استطاع أن يثبت موهبته بالأعمال الدرامية.