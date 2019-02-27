بالفيديو... منة شلبي تكشف سر تعرضها للتنمر

أعلنت الفنانة منة شلبي خلال لقائها مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «Ten» أنها كانت تتعرض للتنمر في طفولتها، بسبب مهنة والدتها، على الرغم من أن الفنانة زيزي مصطفى كانت من الراقصات المحترمات في هذا الوقت، وأكدت شلبي أن الذي يعرض غيره للتنمر مريض نفسي يحتاج للعلاج وأنها في هذا الوقت لم تكن تهتم بالمتنمرين.

أضافت منة خلال البرنامج «أنا فخورة إن أُمِّي من الراقصات الراقيات، وليس لديها شيء مبتذل، فأنا باحترمها وبحبها جدًّا، وأي حاجة كويسة في شخصيتي وحياتي هيَّ كانت سببًا فيها، لأنها مَن ربَّتني».

وكانت الفنانة الراقصة زيزي مصطفى أعلنت عن اعتزالها في وقت مبكر، وكشفت عن سر اعتزالها أنه بسبب حبها لابنتها منة، وذلك لأنها كانت تبكي بسبب سخرية زملائها منها في المدرسة وقولهم لها «يا بنت الرقاصة».

كانت الفنانة منة شلبي نشرت صورًا لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، وظهرت وهي ترتدي فستانًا أسود مكشوف الظهر والذراعين مع تنورة طويلة فضية اللون وأظهرها في كامل أناقتها، وشبهها الجمهور بوالدتها في هذه الصورة، وذلك بسبب قرب الملامح بينهما لدرجة كبيرة.

جدير بالذكر أن الفنانة منة شلبي تستعد خلال الفترة الحالية لدورها في فيلم «أهل العيب» المقرر أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

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