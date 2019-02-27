عاصي الحلاني يشوّق جمهوره.. هذا ما قاله!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لطرح فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” خلال الأيام المقبلة. وشوّق عاصي الحلاني الجمهور للعمل المنتظر من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورة حصرية من الكليب وكتب بتعليقه عليها: “انتظروا قريبآ كليب شو بخاف عليكي اخراج عادل سرحان”. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “شو بخاف عليكي” من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، وحققت انتشارًا واسعًا منذ إطلاقها عبر المتاجر الرقمية فناهز الفيديو الرسمي الخاص بها الثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

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