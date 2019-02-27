خاص- لماذا هدّد هشام حداد بالانتحار؟

فتح مقدم برنامج “لهون وبس” نجم الكوميديا هشام حداد باب الأسئلة للجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع “انستاستوري” حيث قام بالاجابة على أسئلة المتابعين.

وردًا على سؤال متى سنرى الوليد الحلاني ضيفاً ضمن برنامج “لهون وبس”، ردّ هشام حداد “الوالد ضيفي قريبا بعيد الأب”.

ورداً على سؤال هل ستكون النجمة نانسي عجرم ضيفته في البرنامج قريباً؟ قال “دائما نراها بأغاني الضيوف وقريبًا سنراها قلبًا وقالبًا. هذه حبيبة القلب”.

ورداً على سؤال هل هناك فيلمًا جديدًا له قريبا؟ ردّ هشام معبراً عن صدمته بهذا السؤال ولفت ان بعد شهر كامل من الاعلان الدعائي المكثف من فيلم “لهون وحبس” هذا السؤال سبب وجيه للانتحار.

وعن الهدية التي سيقدمها لزوجته في عيد الام، قال “ولد تالت”.

ومن هو ضيف الحلقة المقبلة من “لهون وبس”؟ أشار هشام ان الشيف انطوان الحاج سيحل ضيفاً على الحلقة المقبلة من البرنامج.

وبرأيه ان حلقة المؤلف الموسيقي زياد الرحباني هي أنجح حلقة قام بها في مسيرته.

حتى في هذه الدردشة على موافع التواصل استمتع المتابعون بالحس الفكاهي لدى هشام حداد الذي لا يفتعل خفة الظل و”الهضامة” انما هو كذلك بالفطرة بالاضافة الى ذكاء حاد بالتعاطي مع كافة المواقف، الاسئلة والمواضيع.

وفي معلومات خاصة لـ “الخليج 365” علمنا ان هشام كان يهزأ من السؤال حول حلول الوليد ضيفاً على برنامجه فرد ان “الوالد قريبا بكون ضيفي” كون الوليد سيكون لفترة معينة حصرياً على شاشة ام تي في التي تبنته تلفزيونياً.

وعلمنا ايضاً ان نانسي عجرم ستحل ضيفة على برنامج “لهون وبس” ولكن ليس بمناسبة عيد الأمهات لأنها تريد ان ترتاح لفترة من الوقت بعد وضع مولودتها الثالثة “ليا” .