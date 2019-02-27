جيسي عبده: لأول مرة سأكون شريرة.. ولا أضع المكياج في حياتي اليومية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على هامش تصوير مسلسل "صانع الأحلام"، التقت فوشيا في مدينة أبوظبي، الممثّلة اللبنانيّة، جيسي عبده.

وخلال اللقاء، تحدّث عبده عن دورها في العمل المتوقّع عرضه خلال شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أنّه عمل مختلف، وقصّة جديدة.

وأكّدت الفنانت اللبنانيّة، أنّها تلعب شخصية امرأة شريرة لأول مرة في حياتها، بعد أن تعوّد عليها الجمهور بأدوار الكوميديا والدراما.

وقالت عبده إن المسلسل صعب للغاية لكنه ممتع في الوقت نفسه، مؤكدة أنها لا تمتلك الوقت لتنفيذ عمل آخر للشهر المبارك، مكتفية بمسلسل "صانع الأحلام".

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