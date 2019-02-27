النيابة تستمع لأقوال رانيا يوسف حول الفيديو الإباحي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حضرت الفنانة رانيا يوسف صباح أمس أمام نيابة اكتوبر التي تُباشر التحقيق في البلاغ الذي سبق وتقدمت به لمكتب النائب العام بشأن انتشار فيديو اباحي مفبرك باسمها عبر مواقع الانترنت خلال الفترة الماضية.

وقالت في التحقيق الذي حضرته برفقة محاميها أنها فوجِئت باستلام نسخ عن المقطع المنسوب لها زوراً من قبل أصدقائها. وهو ما دفعها للتواصل مع محاميها من أجل ملاحقة من قاموا بنشره قانونياً لكونها تعرّضت لضررٍ بالغ بسببه. وطالبت بمحاسبتهم والتعويض عليها.



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