التصاريح تُعطِّل فيلم نور وأكرم حسني

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تسببت التصاريح اللازمة للتصوير الخارجي وغيرها من الموافقات الضرورية بتأجيل تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" الاجتماعي الذي يقوم ببطولته أكرم حسني مع الفنانة اللبنانية نور. حيث تحدد موعد التصوير النهائي يوم الخميس 7 مارس القادم، حتى يتم استلام التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، المتوقع يوم اللثاء المقبل.
بُذكر أن قصة العمل وإخراجه لمحمد سامي، فيما سيُعرض خلال موسم الصيف المقبل بالصالات السينمائية بتوقيتٍ متزامن بين مصر والخليج. وهو الموعد المتوقع لحلول موسم عيد الاضحى. مع الإشارة إلى أن منتج الفيلم وليد منصور رصد ميزانية كبيرة لتنفيذه. حيث يرتكز التصوير على عدة مواقع حقيقية بالشوارع المختلفة في القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر التصاريح تُعطِّل فيلم نور وأكرم حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.