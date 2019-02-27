أصالة لـ “"الخليج 365"”: قلبي إشتاق لزيارة لبنان ورفيق الحريري أبونا في السياسة

اسماء السيد - في كواليس مهرجان فبراير الكويت الذي نظّمته روتانا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في العاصمة الكويتيّة، إلتقت كاميرا “"الخليج 365"” بالفنّانة أصالة نصري، ومعها كان هذا الحوار المصوّر:



سعيد حريري من الكويت: في بداية لقائها مع "الخليج 365" ردّت أصالة على شيرين بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “تخاريف” مع وفاء الكيلاني، والتي نصحتها فيها بالعودة إلى الأغاني الهادئة التي تشبه أسلوب شادية في الغناء، والتي تُشبه ما قدّمته أصالة سابقاً في أغنيتها “بين إيديك”.

كما وضّحت تفاصيل الأخبار التي روّجت في الفترة الأخيرة عن خلافها مع أنغام جرّاء تقديمها سوياً لحفل مشترك في الكويت، وإختلافهما على من سيختتم الحفل، إضافة إلى سبب آخر متعلّق بزواج أنغام بالموزّع أحمد إبراهيم المتزوّج بإبنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.

كما سألناها عمّا عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين هيفاء وهبي بعد تردّد الأخبار عن إختيار زوجها المخرج طارق العريان لها للمشاركة بفيلمه الجديد “ولاد رزق ٢”، وقالت بأنّها قلبها إشتاق لزيارة لبنان، ووجّهت تحيّة لروح الرئيس رفيق الحريري واصفةً إياه بـ “أبينا في السياسة”.