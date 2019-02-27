الفنانة شكران مرتجى تكشف حقيقة محاولة اغتيالها من "مؤيدي الأسد"

تضاربت الأنباء حول تعرض الممثلة السورية شكران مرتجى، لمحاولة اغتيال أخيراً، بعدما أعلنت رفضها للتدني الحاصل في الأوضاع الاقتصادية في سورية ومطالباتها الرئيس بشار الأسد بالعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

نفت مرتجى كل ما تم تداوله وقالت: "كتار قالوا إن الحادث الذي تعرَّضت له كان محاولة اغتيال.. شو هالسخافة؟.. وأحد إلّي قالوا هيك هو في الاتجاه المعاكس.. وأنا سأقول كلمة للجميع بلدي، وشعبي، ورئيسي، وبلدي، وجيشي، والشرطة، وأي حدا سوري خط أحمر".

وتابعت: "يا بعض السخفاء، أنا روحي فداء لسورية وفلسطين.. والله لو بقدر أتطوّع بالجيش رح إتطوّع من بكرا.. وأنا لست بحاجة إلى شهرة، أو لأضواء.. أنا طوال سنوات الحرب لم أغادر دمشق رغم سخونة الأحداث، وتعرّضي للخطر.. لذلك رجاءً لا حدا يشكك بوطنيتي لسورية، أو فلسطين".

والجدير بالذكر أن مرتجى تعرّضت لحادث سير برفقة ابنة شقيقتها جيلان، وكشفت في وقتها أن سبب الحادث هو العاصفة الثلجية التي ضربت بلاد الشام آنذاك، والتي بدورها أدّت إلى حدوث انزلاقات على الطرق وجعلتها تفقد السيطرة على المركبة

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