شيماء بشير تشارك في مسلسل البرنسيسة بيسة للفنانة مي عز الدين

تشارك الممثلة الصاعدة شيماء بشير، في موسم رمضان المقبل بمسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين.

وقالت: "إنني سعيدة للغاية لمشاركتي في مسلسل الفنانة الكبيرة مي عز الدين، في أولي تجاربي الدرامية، وأتمني أن أكون عند حسن ظن الجميع".

جدير بالذكر أن مسلسل"البرنسيسة بيسة" من بطولة مى عز الدين، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أكرم فريد فى أول تعاون درامى بينه وبين مى عز الدين.

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