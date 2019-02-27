- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
بدأت الفنانة ريهام عبدالغفور تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "زي الشمس"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل.
ونشرت ريهام، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، صورة من الكلاكيت، مدونًا عليه تاريخ بدء التصوير، ورقم المشهد والحلقة التي انطلق منها التصوير.
المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي، وتجسد دينا دور محامية، بينما تقدم الفنانة ريهام عبدالغفور، والتي تلعب دور شقيقتها شخصية فنانة تشكيلية.
المسلسل من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن إخراج كاملة أبوذكري ومن إنتاج محمد مشيش.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور تنشر صورة من كواليس "زي الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.