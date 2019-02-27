عمر متولي يهنئ محمد أمام على "هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: هنأ الفنان عمر متولي صديقه الفنان محمد عادل إمام، على بدء تصوير مسلسله الجديد" هوجان"، المقرر طرحه في رمضان المقبل، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". نشر متولي البوستر الدعائي لمسلسل "هوجان" وكتب:" مبروك يا محمد .. ان شاء ربي رمضان ينزل دنيا كسر انا افرح". مسلسل "هوجان"، إنتاج تامر مرسي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي عُرض في موسم عيد الفطر السينمائي، والذي حقق أكثر من 37 مليون جنيه في شباك التذاكر



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