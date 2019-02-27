ابنة كارول سماحة تسرق الأنظار على إنستجرام

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو قصير يجمعها مع ابنتها الصغيرة تالا.

وتظهر كارول سماحة مع الطفلة في مطار القاهرة الدّولي وهما ترسلان قبلة عفوية إلى الجمهور قبيل إقلاع الطائرة التي ستسافران على متنها.

وكانت كارول قد أشارت إلى أنها تنشغل بالعمل على مشاريع فنية عدّة ومن بينها أغاني جديدة ستبصر النور في موسمي الربيع والصيف المقبلين.