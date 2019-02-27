متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو قصير يجمعها مع ابنتها الصغيرة تالا.
وتظهر كارول سماحة مع الطفلة في مطار القاهرة الدّولي وهما ترسلان قبلة عفوية إلى الجمهور قبيل إقلاع الطائرة التي ستسافران على متنها.
وكانت كارول قد أشارت إلى أنها تنشغل بالعمل على مشاريع فنية عدّة ومن بينها أغاني جديدة ستبصر النور في موسمي الربيع والصيف المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة كارول سماحة تسرق الأنظار على إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.