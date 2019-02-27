إليكم ما حققه ألبوم “أوساط النجوم” لـ أسماء لمنور في أيام!

متابعة بتجـــــــــــرد: تحصد النجمة المغربية أسماء لمنور أصداء ألبومها الجديد “أوساط النجوم” الذي طرحته مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق العمل أكثر من 8 ملايين مشاهدة بمجموع مشاهدات الأغاني التي يتضمنها وذلك عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

ويتضمن ألبوم أسماء لمنور الجديد 15 أغنية وهي، “كل يوم”، “الحب نعمة”، “أوساط النجوم”، “الظروف”، “أزهم عليه”، “أخطيت”، “صنم”، “تبسم”، “ششش”، “أفا والله”، “سين وجيم”، “حرقة الظنا”، “فكر أكثر” و”يا محترم”.

تجدر الإشارة إلى أن أسماء لمنور تتعاون في الألبوم، مع نخبة من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم حمد العامري، جلال الحمداوي، فهد المساعد، ياسر بو علي، هشام السكران، يم، عبدالقادر الهدهود، زيد نديم، المايسترو المصري هاني فرحات وغيرهم.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “أسماء لمنور”: