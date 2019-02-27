التوتر يتصاعد: أصالة تُلغي متابعة أنغام!

متابعة بتجــــــــــرد: ألغت الفنانة أصالة نصري متابعة زميلتها الفنانة أنغام عبر موقعي “تويتر” و”إنستجرام”.

وقد زاد التوتر بين أصالة وأنغام بعد إعلان الأخيرة رسميًا زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.

وكانت أصالة قد شنّت هجومًا لاذعًا على أنغام في تغريدة لها عبر “تويتر”، أشارت من خلالها بطريقة غير مباشرة إلى أن ما قامت به أنغام يندرج ضمن نطاق “دناءات الحياة”، حسب ما قالت، حيث كتبت: “الفنّ إن لم ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه”.

وكان أحمد ابراهيم قد رفض الإنفصال عن زوجته الأولى، السيدة ياسمين عيسى والتي هي على صلة قرابة مع أصالة بصفتها ابنة شقيقة طارق العريان (زوج الأخيرة) وذلك رغم إعلانه رسميًا الزواج للمرة الثانية من أنغام.