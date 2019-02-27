يسرا تبكي بسبب رامي مالك

متابعة بتجــــــــــــرد: صرّحت الممثلة يسرا بأن فوز الممثل رامي مالك بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل، يأتي تتويجاً لجهود المصريين بالمشاركة في السينما العالمية.

وتابعت يسرا أنه آن الأوان لأن يكون المصريون في الأوسكار مرة أخرى بعد ترشيح النجم العالمي عمر الشريف منذ أعوام طويلة.

وأضافت يسرا أنها بكت متأثرة بفخر مالك بأنه مصري وبأنه من الشرق الأوسط، مؤكّدة أن المصريين استطاعوا خلال فترة زمنية قليلة أن يكتبوا أسماءهم مِن ذهب في كل المجالات في العلم والرياضة والفن.