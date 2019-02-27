"علامة أحذية مغربيّة" تثير اهتمام ميغان ماركل.. تعرّفي عليها!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحظى خزانة أزياء ميغان ماركل، باهتمام عشّاق الموضة في جميع أنحاء العالم، لذا، فإنّ أيّ شيء ترتديه، أو تشتري يصنع ضجّة كبيرة، وغالبًا، ما ينفد من مخازن العلامة التجارية.
والماركة المغربية "زيان" للأحذية، هي العلامة التجارية الأخيرة، التي أثارتْ اهتمام دوقة ساسكس، وذلك خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى المغرب.
والتقت ماركل وزوجها، مع مؤسّستا علامة زاين، في فعالية لروّاد الأعمال الشباب، وقد أعجبا بتصاميم العلامة المغربية، خصوصًا، أنّ Zyne تركّز على تمكين المرأة، من خلال توظيف الحرفيّين المحليّين، لصنع الأحذية.
وفي خلال الفعالية، انتعلتْ الدوقة كعبًا من مانولو بلانيك، وهناك فرصة جيدة، لرؤيتها ترتدي أحذية من العلامة التجارية المغربية قريبًا، حيث اشترتْ زوجين مختلفين أنيقين، خلال الحدث؛ وهما بوندي و إل نيدو، بتصميم كعب الهرّة بفتحات فارغة.
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