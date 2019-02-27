كايلي جينر بالملابس الشّفّافة.. مُتجاهلةً خيانة صديقتها المقرّبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرّغم من تعرّض نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، "كايلي جينر"، للخيانة من قِبلِ صديقتها المقرّبة، جوردين وودز، إلّا أنّها، وعلى ما يبدو قرّرتْ تجاهل الأمر، والظهور بإطلالةٍ جريئة، مؤكّدة من خلالها، أنها ما زالت "قوية".

وشاركتْ جينر، سلسلةً من الصّور، باللّونين الأبيض والأسود، عبر حسابها في إنستغرام، حيث ظهرتْ وهي ترتدي فستانًا شفافًا منقوشًا بطبعة "البولكا دوت" بلا كمّين، وكعب مُتوسط الطّول من جلد الغزال، واتّخذتْ فيها وضعيات "مُثيرة".

وجاءتْ هذه الصّور، بعد ساعات من نشر جينر فيديو، تظهر فيه هي وأختها، كلوي كارداشيان (34 عامًا) في السيارة، وهما في طريقهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار.

واندلعتْ الأخبار قبل أسبوع، التي أكّدتْ، أنّ جوردين وودز، كانت على علاقة بتريستان تومبسون، حبيب شقيقة جينر الكبرى، كلوي كارداشيان.

وهو ما جعل كايلي، تدخل في حالة من الحزن، والإحباط، وجعلها أيضًا، تذرف الدموع كلّ يوم، خصوصًا، وأنّها تعتمد على جوردين بشكل كبير، في كثير من شؤون حياتها الشخصية، عدا عن العلاقة الوطيدة، التي تجمعها، باعتبارها الصديقة المقرّبة جدًا.