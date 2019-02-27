مالا تعرفه عن الفنان محمد عوض فى ذكرى رحيله الثانية والعشرون

يوافق اليوم الأربعاء، 27 فبراير، الذكرى الثانية والعشرون لرحيل الفنان الكوميدي الكبير محمد عوض، الذي غيبه الموت عام 1997، عن عمر ينهاهز 64 عامًا، تاركًا العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

يقوال المخرج عادل عوض، إن والده (محمد عوض)، كان يعشق التمثيل منذ الصغر، مشيرًا إلى أنه شارك في فرق التمثيل المدرسية، حتى التحق بكلية الأداب قسم فلسفة، وحصل على المركز الثاني في مسابقة «القطر»، فلقب بعد ذلك بالكوميديان الفيلسوف.

وأوضح عادل عوض، أن والده من شدة عشقه للفلسفة كان يكتب على حوائط المنزل عبارات فلسفية ومقولات لأفلاطون وأرسطو، وأنه من خلال مدرسه أنيس منصور تولى إنشاء فرقته المسرحية، وحقق وفرقته تفوقًا كبيرًا، حيث كان يستعين ببطلات فرقة الريحاني للمشاركة في المسرحيات التي تقدمها الفرقة، ومنهن ماري منيب، وزوزو وميمي شكيب، وحصل على العديد من الميداليات والجوائز خلال هذه الفترة، وتعرف خلالها على جيرانه الفنانين الذين سبقوه في النجومية، ومنهم توفيق الدقن وعبدالمنعم مدبولي.

وبخصوص أول من تبنى موهبة محمد عوض الفنية، قال عادل عوض، إنه الفنان بديع خيري، وخاصةً بعدما شاهد موهبته ووجده يحفظ كل أدوار الريحاني، وفى أحد الأيام غاب عادل خيرى، بطل الفرقة، بسبب مرضه، فقام محمد عوض بدور البطولة، وتألق، وتكرر هذا مع تكرار غياب الفنان عادل خيري.

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