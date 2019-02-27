الفنانة السورية أصالة تلغي متابعة أنغام على انستجرام

قامت الفنانة السورية أصالة نصري بحذف صديقتها الفنانة أنغام من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على مواقع التواصل (تويتر، انستجرام)، بعد الأزمة التي أحدثتها الأخيرة بالزواج الذي بدأ سريًا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة.

يأتي ذلك بعد تغريدة أصالة عبر حسابها بموقع تويتر، قالت فيها: "الفنّ إن لم ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، وهو ما تفهمه متابعيها بأنها تقصد أنغام بشكل غير مباشر.

الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم (ياسمين عيسى) على صلة قرابة مع أصالة بصفتها ابنة شقيقة طارق العريان (زوج الأخيرة)، الأمر الذي دفع أصالة لإطلاق تغريدة مبهمة فُهمت ضمنيا أنها أرادت بها الهجوم على أنغام التي خطفت الموزع أحمد إبراهيم من زوجته.

وتعد هذه هي الزيجة الرابعة لـ أنغام، بعد 3 زيجات كان مصيرهم الطلاق، الأولى كانت من مهندس الصوت مجدي عارف ورزقت منه بابنها الأول (عمر)، والثانية كانت من الموزع الموسيقي فهد ورزقت منه بابنها (عبد الرحمن)، والأخيرة تم الإفصاح عنها في الصحافة عام 2014، وكانت من الفنان أحمد عز بعقد زواج شرعي.

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