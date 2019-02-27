نجوم الفن فى عزاء والدة مصطفى خاطر فى 6 أكتوبر

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان مصطفى خاطر ومواساته بعد وفاة والدته، حيث اقيم العزاء بمسجد الشرطة فى مدينة 6 اكتوبر.

وكان "خاطر"، قد أقام عزاء لوالدته، أمس الاثنين، بمسجد النمكى بحى الخصوص فى القليوبية، وسط توافد من الأهل والأقارب لتقديم واجب العزاء، وحرص عدد كبير من جيرانه وأقاربه وأصدقائه على استقبال المعزين بجواره، ومساندته فى أحزانه.

يشار إلى أن مصطفى خاطر يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "طلقة حظ"، ويشارك فى بطولته آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمى سالم، وآخرون، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجى

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