شكرا لقرائتكم خبر عن قصة محاولة إيريك ماكورماك تجسيد شخصية فريدى ميركورى بفيلم قبل 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل الأمريكي إيريك ماكورماك في حوار له مع موقع " imdb " بعد فوز النجم رامى مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، أنه والمخرج ديفيد فينشر، والعازف الموسيقى إلتون جون، كانوا يخططون لعمل فيلم عن فرقة "Queen" بمساعدة الفرقة نفسها، وكشف "ماكورماك" أنه كان سيقوم بإداء شخصية "فريدى ميركورى"، منذ حوالى 18 عاما.

فيلم Bohemian Rhapsody، بطولة رامي مالك ونال عن دوره جائزة أوسكار أفضل ممثل وهو الفيلم الذى تدور أحداثه عن المغنى فريدى ميركورى لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود الفرقة من خلال أغانيها، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، لكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لخوض مسيرته الفردية.