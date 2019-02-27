من فستان رجالي إلى مجوهرات بالملايين.. إليك أجمل إطلالات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91

اكتظ حفل توزيع جوائز الأوسكار بعدسات الكاميرات ونخبة من الممثلين والمشاهير، ولكن الجائزة لم تكن الوحيدة التي اكتسبت اهتماماً واسعاً، بل كان للأزياء دوراً كبيراً في جذب أنظار المشاهدين ومحبي الأزياء.

وسار العديد من الفنانين على السجادة الحمراء بأزياء متنوعة الألوان والتصاميم، بينما اختار آخرون التركيز على الأزياء الغريبة والفريدة لمشاركة أذواقهم الجريئة.

إليكم عدداً من أفضل الأزياء خلال حفل الأوسكار 2019:

قامت المغنية ليدي غاغا بجذب الأنظار بفستانها الأسود الخلاب من تصميم دار أزياء “ألكساندر مكوين”، والذي أعادنا إلى الزمن القديم في هوليوود.

وأكملت الفنانة مظهرها بارتداء اكسسوار مميز مثل قلادة من ألماس تيفاني، اكانت قد وضعتها الممثلة البريطانية أودري هيبورن.

واختارت الممثلة ميليسا مكارثي الابتعاد عن عالم الفساتين الاعتيادي، وارتداء طقماً مؤلفاً من سروال أسود بالإضافة إلى قميص أبيض، من تصميم براندون ماكسويل.

وأشعل فستان الممثلة الأمريكية إيما ستون فتيل الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شبهها البعض بـ”خلية النحل” وجلد سمكة محروقة.

واختارت الممثلة جيما تشان اللون الزهري للتألق على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستاناً طويلاً من دار أزياء “فالنتينو كوتور”.

واختار العديد من الممثلين الأزياء الكلاسيكية والراقية، إذ اختار، رامي مالك، الممثل الأمريكي من أصل عربي، والحائز على جائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثل في دور رئيسي، بدلة سوداء كلاسيكية.

ولكن الممثل، بيلي بورتر، اختار الخروج عن المألوف باختيار ثوب سهرة مخملي، إذ جذب أنظار وسائل الإعلام مجدداً بعد أن كان قد فاجأ عدسات الكاميرا أثناء حفل جائزة غولدن غلوبز، بارتداء رداء زهري اللون.