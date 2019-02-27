ليدي غاغا تكسر الصمت حول طبيعة علاقتها ببرادلي كوبر

بعد ان خطفت النجمة ليدي غاغا الانظار خلال تقديمها برفقة النجم برادلي كوبر أغنية shallow في حفل توزيع جوائز حيث حصد أدائهما على المسرح الكثير من الاعجاب بعدما تألقا بأدائهما الرومنسي وانسجامهما، ما دفع بالعديد من المشاهدين الى التعليق حول طبيعة علاقتهما خاصة بعدما انفصلت ليدي غاغا عن خطيبها كرستيان كارينو رسمياً منذ أيام قليلة.

الا ان ليدي غاغا وضعت حداً لكل الاشاعات التي تحدثت حول بداية علاقة عاطفية بينها وبين برادلي كوبر، الذي وصفته بالصديق.

ونشرت غاغا صورة لها مع برادلي من ادائهما على المسرح وعلقت بما معناه ان لا شيء أجمل من ان تتقاسم هذه اللحظة في الاوسكار مع صديق حقيقي وفنان عبقري”.

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نشير ان برادلي كوبر مرتبط عاطفياً بالعارضة الروسية الشهيرة ايرينا شايك ولديهما طفلة.

ايرينا كانت متواجدة في الحفل وصفقت بحرارة بعد أداء حبيبها وغاغا للأغنية.

نذكر ان أغنية shallowفائزة بجائزة أوسكار أفضل أغنية من فيلم A Star Is Born في حفل اقيم فجر يوم الاثنين الفائت على مسرح دولبي في هوليوود.