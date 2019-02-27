نرمين الفقي سعيدة بدورها في "أبو العروسة"

أعربت الفنانة نرمين الفقي، عن سعادتها بكل ما قدمته خلال مشوارها الفني، وحب الجمهور لها، وأيضًا نجاح شخصية "عبير"، في مسلسل "أبو العروسة".

وأوضحت نرمين، في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، أن سر جمالها، هو أنها دائمًا قريبة من الله، ولا تحمل أي حسد أو كراهية لأحد، مشيرة أنها تابعت كل جديد في الفن، خلال الفترة الماضية، وسعيدة بكل إنجاز يحققه الفن في كل المجالات.

وأضافت، "عام 2019 جاء بالخير على المصريين بشكل كبير، فمثلًا نجح محمد صلاح اللاعب المصري في تأكيد نجاحه، وفاز رامي مالك بجائزة الأوسكار، إلى جانب عودة النشاط المسرحي، من خلال عودة الفنان يحيى الفخراني لـ(الملك لير)، موضحة أن على مستوى السينما، حققت مجموعة من الأفلام السينمائية نجاحات عديدة في العديد من المهرجانات.

وأكّدت أن مصر موجودة في المحافل الدولية بشكل كبير، وهذا يسعدها، مضيفة أنها حاليًا لا تفكر في شيء سوى عملها في الفن، وأنها تتمنى تجسيد عمل تاريخي في الفترة المقبلة.

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