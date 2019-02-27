فهمي "سعيد" باختياره مديرًا للمسرح الكوميدي

كشف الفنان إيهاب فهمي عن سعادته باختياره مديرا للمسرح الكوميدي في البيت الفني للمسرح.

وقال إيهاب فهمي، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل": "شرف لي اختياري في هذا المنصب وفي نفس الوقت مسؤولية ضخمة، وأتمنى أن أكون على قدر من هذه المسؤولية، وأن أحقّق العديد من الإنجازات، وأن أقدّم كل ما هو جديد ويساعد على عودة المسرح من جديد"، وعن ما إذا كان هذا المنصب سيؤثر على مشواره الفني قال: "على العكس تماما فمن واجب أي فنان أن يساعد ويسهم في خدمة العديد من القطاعات الفنية، مثلما يقدم أيضا أعمالا فنية، وبالتأكيد لم يؤثر ذلك القرار على اشتراكي في العديد من الأعمال خلال الفترة المقبلة".

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يذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أصدرت قرارا بتكليف الفنان إيهاب فهمي مديرا للمسرح الكوميدي في البيت الفني للمسرح التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

يذكر أن الفنان إيهاب فهمي ممثل مصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها "ريا وسكينة، العندليب، قضية رأي عام، الشحرورة، رحيم"، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية من أهمها "رامي الاعتصامي، سفاري، القشاش".

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