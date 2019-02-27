كليب الفنانة شذى حسون الجديد "واعر"يتخطى 400 ألف مشاهدة

تخطى كليب الفنانة شذى حسون الجديد «واعر»، حاجز الـ400 ألف مشاهدة، بـ20 ألفا عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب.

وكانت روتانا قد طرحت كليب «واعر» لـ شذى حسون عبر تطبيق الموسيقى ديزر، وقناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك يوم 11 فبراير الجاري، تزامنا مع عيد الحب.

كليب «واعر» لـ شذى حسون، باللهجة الخليجية، وهو من كلمات الشاعر: خالد المريخي، الحان: الموسيقار طلال، توزيع موسيقي: حسام كامل، إخراج: علاء الأنصاري، إشراف عام: خالد أبو منذر.

وآخر أعمال شذى حسون الفنية، كليب يحمل اسم "الله الله من عيونك" وهو باللهجة المغربية، من إنتاج روتانا، وتم طرحه عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.

وطرحت روتانا أيضًا أغنية أخرى لـ شذى حسون قبل هذا الكليب، حملت اسم "أحسك امي"، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.

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