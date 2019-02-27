كليب محمد رمضان مافيا حصد 74 مليون مشاهدة في شهرين

حقق «مافيا»، أحدث كليبات الفنان محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا إذ وصلت نسبة مشاهداته إلى 74 مليونًا، بعد طرحه في 1 يناير 2019، عبر قناة «رمضان» الرسمية على "يوتيوب".

ويظهر رمضان في الكليب كـ زعيم عصابة، يتمتع بالمال وقوة السلاح، ولا يخشى تهديدات الأعداء، ويستعرض قوته وسطوته على نغمات الأغنية.

الأغنية من كلمات إسلام شندي، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هانى محروس، وإخراج ياسر سامي.

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