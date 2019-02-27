ألبوم أسماء لمنور حالة خاصة جدًا يتخطى حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة

بلغ عدد مشاهدات أغاني ألبوم الفنانة أسماء لمنور الجديد «أوساط النجوم 2019»، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الرسمية على "يوتيوب"، 8 ملايين و35 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحه يوم 13 فبراير الجاري، تزامنا مع عيد الحب.

وتصدرت «تبسم» ترتيب الأعلى مشاهدة بين أغاني ألبوم أسماء لمنور الجديد «أوساط النجوم 2019»، إذ حصدت 1.5 مليون مشاهدة، وجاءت بعدها أغنية «حرقة الظنا» بـ مليون و100 ألف.

ويضم ألبوم أسماء لمنور الجديد 15 أغنية متنوعة هي: «كل يوم، الحب نعمة، أوساط النجوم، الظروف، أزهم عليه، أخطيت، صنم، تبسم، ششش، أفا والله، سين وجيم، حرقة الظنا، فكر أكثر، يا محترم».

وتتعاون أسماء لمنور في ألبومها، مع عدد من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم: حمد العامري، جلال الحمداوي، فهد المساعد، ياسر بو علي، هشام السكران، يم، عبدالقادر الهدهود، زيد نديم، والمايسترو المصري هاني فرحات، وآخرون.

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