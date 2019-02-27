رانيا محمود ياسين سعيدة بالتعاون مع الزعيم

كشفت الفنانة رانيا محمود يس عن سعادتها بمشاركة الزعيم عادل إمام مسلسله الرمضاني "فلانتينو".

وقالت رانيا محمود يس، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "أي فنان في العالم وليس في مصر فقط يتمنّى مشاركة الفنان الكبير عادل إمام في عمل فني، وعندما عرض عليّ الاشتراك في هذا العمل لن أتردد لمجرد سماعي أن العمل من بطولة الفنان عادل إمام"، وبشأن دورها في العمل أعلنت أنها ستقوم بدور مُدرّسة رياضيات تعمل لدى الفنان عادل إمام في المدرسة التي يمتلكها، وهي لم تنجب أطفالا ولديها مشاكل تواجهها في حياتها.

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ويُشارك في مسلسل "فلانتينو" إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبدالعزيز وهدى المفتي وطارق الإبياري ووفاء صادق، وجار الإعلان عن باقي الفنانين المشاركين في البطولة، ويظهر الزعيم في أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال".

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