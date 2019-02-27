ينفع العنوان كده أهم تصريحات الفنان سمير غانم فى برنامج قهوة اشرف

حلَّ الفنان الكوميدي سمير غانم، ضيفا على برنامج «قهوة أشرف» المذاع على فضائية « الحياة» ويقدمه الفنان «أشرف عبد الباقي».

وانتقد غانم؛ انتشار ظاهرة الطلاق في الآونة الأخيرة؛ مرددًا: «كل الشباب اللي أعرفهم حضرت لهم الجواز بس، ومرضتش أحضر الطلاق».

وأضاف، أنه دائما ما ينصح الشباب بالتأني في قرار الزواج؛ لافتا إلى أن سرعة اتخاذ هذا القرار هي التي تتسبب في الطلاق لأن الشاب يكتشف أن زوجته ليس كما كان يتوقعها، قائلا للشباب: « أخطب على قد ما تقدر عشان هتكتشف حاجات معفنة».

وأشار إلى أن الموسيقار محمد عبد الوهاب دعاه إلى منزله للغداء؛ بعد حلقة من الفوازير جسد فيها شخصيته، قائلاً: "كان بيدلع مراته وبعد الأكل سابنا ودخل نام".

وحكى غانم؛ كيف تعرض للإجهاد الشديد في حلقة الفنان عبد الفتاح القصري من الفوازير، وكان عليه تثبيت عينيه في وضع يبدو معه كما لو كان أحول، ونتيجة لذلك واجه صعوبة كبيرة في العودة إلى منزله، منوها أن الفنان عبد الفتاح القصري توفي وليس معه ولا مليم على حد وصفه.

وأضاف: «أحمد رمزي كان دائما يحب الجلوس معايا أنا وجورج سيدهم والضيف أحمد .. مكنش بيبقى معانا فلوس نتعشى؛ كان ياخدنا يعشينا ويسهرنا».

واستطرد غانم: « كان بيضرب اللي يتكلم معانا، ده ضرب في مرة منتج اسمه عباس حلمي عشان عمل معاه مشاكل بسبب فلوس، إداله بوكس في الاستوديو خلاه يقع في الشارع برا».



حلَّ الفنان الكوميدي سمير غانم، ضيفا على برنامج «قهوة أشرف» المذاع على فضائية « الحياة» ويقدمه الفنان «أشرف عبد الباقي».

وانتقد غانم؛ انتشار ظاهرة الطلاق في الآونة الأخيرة؛ مرددًا: «كل الشباب اللي أعرفهم حضرت لهم الجواز بس، ومرضتش أحضر الطلاق».

وأضاف، أنه دائما ما ينصح الشباب بالتأني في قرار الزواج؛ لافتا إلى أن سرعة اتخاذ هذا القرار هي التي تتسبب في الطلاق لأن الشاب يكتشف أن زوجته ليس كما كان يتوقعها، قائلا للشباب: « أخطب على قد ما تقدر عشان هتكتشف حاجات معفنة».

وأشار إلى أن الموسيقار محمد عبد الوهاب دعاه إلى منزله للغداء؛ بعد حلقة من الفوازير جسد فيها شخصيته، قائلاً: "كان بيدلع مراته وبعد الأكل سابنا ودخل نام".

وحكى غانم؛ كيف تعرض للإجهاد الشديد في حلقة الفنان عبد الفتاح القصري من الفوازير، وكان عليه تثبيت عينيه في وضع يبدو معه كما لو كان أحول، ونتيجة لذلك واجه صعوبة كبيرة في العودة إلى منزله، منوها أن الفنان عبد الفتاح القصري توفي وليس معه ولا مليم على حد وصفه.

وأضاف: «أحمد رمزي كان دائما يحب الجلوس معايا أنا وجورج سيدهم والضيف أحمد .. مكنش بيبقى معانا فلوس نتعشى؛ كان ياخدنا يعشينا ويسهرنا».

واستطرد غانم: « كان بيضرب اللي يتكلم معانا، ده ضرب في مرة منتج اسمه عباس حلمي عشان عمل معاه مشاكل بسبب فلوس، إداله بوكس في الاستوديو خلاه يقع في الشارع برا».

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