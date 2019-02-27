ندى بسيوني سعيدة بفوز مالك بجائزة الأوسكار

القاهرة - محمد عمار
أكّدت الفنانة ندى بسيوني أن فوز رامي مالك بجائزة "أوسكار أحسن ممثل" أسعد كل فنانيين مصر والعرب .
وأوضحت أنها سعيدة به كثيرًا و بحديثه عن مصر , مشيرة أن المصريين دائمًا يثبتون أنهم على قدر تحمل المسؤولية, وتحدثت عن أعمالها الفنية قائلة إنها دائمًا تختار الجديد ولا تحب التواجد لمجرد العمل , موضحة أنها سعيدة بدورها في خدمة مصر وفي تنشيط السياحة , حيث تدعوا جمهورها دائمًا إلى زيارة الأماكن الأثرية في مصر , متمنية مزيدًا من التقدم والأزدهار لمصر وللوطن العربي ككل
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