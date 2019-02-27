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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نشر المخرج العالمي جيمس كاميرون، صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وأظهر خلالها العربة الشهيرة من أحداث فيلم الرومانسية خاصته "تايتانيك".
وأوضح كاميرون بالصورة بصمات يد كيت وينسلت التي مازالت على الزجاج بعد كل هذا الوقت.
وعلق كاميرون على الصورة قائلاً: "بعد 20 عاماً على البصمة الشهيرة من أحداث فيلم تيتانيك، لازالت بصمات يد كيت وينسلت على الزجاج"، ولاقت الصورة انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن جيمس كاميرون يواصل تصوير عدد من أجزاء سلسلة الخيال العلمي خاصته "Avatar"، والمقرر طرح أولى أجزائها نهاية عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر "كاميرون" عن مشهد كيت وينسلت في "تايتانيك": "بصماتها ما زالت على الزجاج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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