أنغام تحتفلُ بألبومها الجديد مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لأوّل مرة بعد زواجهما، ظهرت الفنانة المصرية أنغام بصحبة زوجها الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم، أثناء احتفالهما برفقة مهندس الصوت أمير محروس، بصدور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا".

ونشر محروس صورةً عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها أنغام بجوار زوجها، الذي حمل في يده "سي دي" الألبوم الجديد لزوجته، عقب طرحه في الأسواق رسميًا منذ ساعات.

وحرص محروس على تهنئة أنغام وزوجها بإتمام زواجهما قائلًا: "أحلى وقت وتجمع فني راقي وإنساني حقيقي مع صوت مصر الفنانة العظيمة أنغام والموزع المبدع والمنتج الفني أحمد إبراهيم وألف مبروك على الزواج".

يُذكر أن زواج أنغام من أحمد إبراهيم، تسبّب في وقوع خلافات بينها وبين الفنانة السورية أصالة، التي تعاطفت مع ابنة شقيقة زوجها طارق العريان -الزوجة الأولى لأحمد إبراهيم - حيث قامت بإلغاء متابعة أنغام على "إنستغرام".