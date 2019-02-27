بأسنان مكسورة.. هكذا يظهر مصطفى خاطر في "طلقة حظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لشركة سينرجي بموقع "تويتر" ، صورة من كواليس مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر.

وعلقت الشركة على الصور، قائلةً: "كواليس من مسلسل طلقة حظ".

يذكر أن "طلقة حظ" يشارك في بطولته مصطفى خاطر، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمد أنور، وخالد أنور، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، أحمد التهامي، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وحسني شتا، إخراج أحمد خالد أمين وتأليف إيهاب بليبل".

ويظهر خاطر في الصور بأسنان مكسورة من أجل الدوري الذي يؤديه في المسلسل.

يُذكر أن أمس، كان عزاء والدة الفنان مصطفى خاطر، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.