بعد هجومها عليه… محمد رمضان يرد على انتصار بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 06:51 صباحاً -

رد الفنان المصري محمد رمضان على هجوم مواطنته الفنانة انتصار، خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس» حيث قالت إن «نمبر وان» في السينما من الشباب أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وفى الغناء عمرو دياب وتامر حسني، مطالبة محمد رمضان أن يغلق فمه ولا يتحدث عن نفسه كثيرًا لأنه ليس الأول ويسبقه الكثير.

ونشر رمضان عبر حسابه على «تويتر» فيديو للفنانة انتصار برفقة أولادها وهى ترقص على أغنيته «نمبر وان» وعلق: “الفنانة الجميلة انتصار وأبنائها الجمال ربنا يحفظهم لها».

ويبدو أن رمضان أراد أن يحرج الفنانة انتصار بهذا الفيديو لينتابها الشعور بالخجل، بعدما هاجمته بشدة وقالت له «اقفل بؤك أنت مش نمبر وان».