شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى دورمر تنضم إلى فريق عمل مسلسل Penny Dreadful: City of Angels والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت نجمة مسلسل Game Of Thrones ناتالي دورمر إلى أبطال مسلسل Penny Dreadful: City of Angels الذى من المقرر أن يعرض على شبكة شوتايم، ولم تكشف الشبكة عن باقى أعضاء فريق العمل أو موعد طرح المسلسل، وهو العمل الذي يعتبر إعادة لمسلسل Penny Dreadful ولكن برؤية جديدة.
تلعب دورمر دور ماجدة في مسلسل Penny Dreadful: City of Angels، وهى شيطانة خارقة للطبيعة ويمكنها أن تأخذ مظهر أي شخص تختاره ويتجلى ذلك في عدد من المشاهد خلال العمل.
تم إنتاج المسلسل الدرامي Penny Dreadful في عام 1938 في لوس أنجلوس، ويدور حول أساطير غامضة ومعضلات أخلاقية بخلفية تاريخية مقتبسة من الواقع وذلك حسبما أعلن موقع " tvseriesfinale".
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