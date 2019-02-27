خالد الصاوي ينشر صورة تجمعه بكلبه.. وهذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بكلبه، حيث نالت إعجاب متابعي ومحبي خالد. وعلق "الصاوي"، على الصورة، قائلًا: "أنا مصري وهو مصري.. عاش كلب بلدي". يُذكر أن الفنان خالد الصاوي يقوم حاليًا بتصوير دوره في فيلم: "كل سنة وأنت طيب" مع الفنان تامر حسني، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

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