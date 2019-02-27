شاهد.. صفية العمري تروي سر عمل مكياجها لنفسها

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قالت الفنانة صفية العمرى، إن سبب غيابها عن المشاركة في الأعمال الفنية يرجع إلى أنها تبحث عن أعمال ذات قيمة اجتماعية، موضحة أنها تلقيت العديد من العروض الفنية ولكنها رفضتها لأنها لا تناسبها.
وعن مشاركتها في فيلم "تلك الأيام" أكدت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانةإسعاد يونس المذاع على فضائية "dmc"، أنها رفضت المشاركة في الفيلم 3 مرات، ولكن مع إلحاح من الفنان محمود حميدة قرأت السيناريو أكثر من مرة بعيون المشاهد وليس كممثلة فيه، وفي النهاية اقتنعت بالسيناريو وقدمت فيه شخصية الأم
وعن حكاية "عيون صفية"، أكدت أنها علمت من بعض الناس بالحكاية، مضيفة: "كانوا بيشوفوا إعلان على السيارات باسم عيون صفية، فقولت: طيب حد يدينى عجلة..تهريج".
وبشأن مكياجها قالت إن إحدى الفنانات منعت عنها "عامل الماكير والكوافير" أثناء تصوير أحد الأفلام؛ لذلك قررت القيام بعمل مكياجها منذ ذلك الوقت حتى الآن.
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