صور.. بريانكا شوبرا وزوجها الأمريكي في حفل الأوسكار 2019

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدت النجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها نجم الغناء الأمريكي نيك جوناس ثنائي مذهل خلال مشاركتهما في وقائع الاحتفال والسير على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية الأمريكية لعلوم السينما Oscar 2019، وهو الحدث نفسه الذي التقيا فيه لأول مرة في عام 2017 .

كانت بريانكا شوبرا ملكة جمال العالم لعام 2000، ترتدي ثوب اسود اللون الأسود من إيلي صعب، مع أقراط فضية كبيرة بينما ارتدى زوجها بدلة ذات لون أزرق في الافتتاح الذي جرى يوم الاثنين 25 فبراير.

في الوقت الحالي يستحوذ الزوجان على اهتمام قطاع عريض من الجمهور نظراً لحفل الزفاف الأسطوري الذي تحدثت عنه الصحافة الترفيهية لأيام متتالية على الصعيد العالمي، ولأن كلاهما من المشاهير الذين يملكون قاعدة جماهيرية ضخمة .

وقد حصلت بريانكا شوبرا و نك جوناس على صور مذهلة غصت بها المواقع الفنية و مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ، وحصدت فور نشرها على تعليقات جميلة، بسبب الكيمياء النارية بين المحبين.

على الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن لقاء الزوجين كان في حفل Met Gala عام 2017 ، إلا أن أول لقاء وجها لوجه كان بالفعل في حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد أشهر من ذلك.