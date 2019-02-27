عاصي الحلاني وأسرته يحتفلون بفوز نجله بلقب «ديو المشاهير».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقام النجم اللبناني عاصي الحلاني حفل صاخب في منزله، دعا له عدد من الأصدقاء والأقارب احتفالاً بفوز نجله «الوليد» بالمركز الأول في النسخة السادسة من برنامج «ديو المشاهير».

فارس الأغنية اللبنانية ظهر في مقطع فيديو طريف مع زوجته كوليت بولس، وأبنائه الثلاثة «الوليد، ودانا وماريتا» أمام قالب كيك ضخم، يحمل صوراً للـ«الوليد» من البرنامج المنتهي حديثاً، وذلك وسط تصفيق وغناء حضور السهرة.

الوليد فاز بأعلى نسبة تصويت في البرنامج الذي أدي خلاله فقرات غنائية أثبتت موهبته، كما قدم لوحات غنائية مشتركة مع عدة نجوم بارزة على مدى الموسم، ومن أبرزهم، عاصي الحلاني، مايا دياب، نجوى كرم، رامي عياش، ناصيف زيتون، وغيرهم، وقد استغل الحلاني فرصة فوز ابنه بهذا البرنامج، وطرح أول أغنية احترافية للوليد، وهي بعنوان «عم يسألوا».

يُذكر أن الوليد ليس الوحيد من أبناء الحلاني، الذي ورث عن والده الموهبة الغنائية، حيث سلكت ماريتا أيضاً نفس طريق والدها، واطلقت أواخر العام الماضي بإطلاق أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية بعنوان «MAR1TTA».