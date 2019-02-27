ميجان ماركل في ضيافة ملك المغرب على «قعدة شاي».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختتم الثنائي الملكي، الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، زيارتهما إلى المملكة المغربية، بحفل شاي أقامه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في منطقة “سلا”، بالقرب من مدينة الرباط.

الأمير هاري، سلم خلال اللقاء، العاهل المغربي رسالة من جدته الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بحضور زوجته ميجان ماركل، التي راتدت بفستان أزرق فضفاض.

دوقا مقاطعة “ساسكس” كانا قد زارا مركزا للفروسية وحضرا فعالية للطهو، والتقطا الصور مع عد كبير ممن رحبوا بهم، وظهرت ميجان ماركل بثوبها الجذاب المستوحى من القفطان المغربي.

ميجان كانت قد خرجت في جولة برفقة هاري وتجول الاثنان في النادي الملكي للفروسية، المجاور للقصر الملكي، حيث تدير الدولة برنامجا لمساعدة الأطفال الذين يعانون التوحد وحالات أخرى.

كما حضرا فعالية للطهو في فندق “فيلا ديز امباسادور”، قدم خلالها الطاهي موها فيدال، الذي يستضيف النسخة المغربية من البرنامج الشهير “ماستر شيف” الأطعمة.. وفي وقت لاحق، عاد دوق ودوقة “ساسكس” للتأنق، إذ ارتدت ميجان ثوبا أسود وسترة فاتحة اللون، وارتدى هاري سترة باللون البيج، وهما يلتقيان أصحاب مشروعات من الشبان ويزوران سوقا للأعمال اليدوية.