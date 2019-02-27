اقرأ قصيدة يوسف الخال لوالدته في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف الفنان اللبناني يوسف الخال بمجرد الكلمات لتهنئة والدته، الفنانة التشكيلية مهى بيرقدار بعيد ميلادها، وقرر معايدتها بقصيدة مؤثرة.

الخال نشر القصيدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث كتب: «إلى أمي في عيدها:

‫أرى بياضاً

‫شَربَ من روحِ السماء..

‫تُرابٌ برائحةِ المطر

‫يغمُرُ الشجر..

‫هي الربيع

‫تترنّحُ رقصاً

‫بالذهابِ شتاءً

‫و صيفاً بالإياب

‫هي الأم

‫ثَمِلتُ بها شذاً

‫حتى الشهيق

‫هي زهرٌ شامخٌ

‫حتى في الخريف. y.y.k

من ناحية أخرى، يواصل يوسف الخال تصوير مسلسله الجديد «مقامات العشق»، والذي يشارك في بطولته أمام مصطفى الخاني، لجين اسماعيل، قمر خلف ونادين خوري ونسرين طافش وغيرهم، وهو عمل تاريخي مستلهم من سيرة الصوفى محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بمحيي الدين بن عربي أحد أشهر المتصوفين والملقب بالشيخ الأكبر.

المسلسل المنتظر يكتبه الدكتور محمد البطوش، ويخرجه أحمد إبراهيم، ومن المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل.