أحمد بدير: الإخوان هم أصحاب شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفنان المصري أحمد بدير أنه انزعج كثيرا بعد انتشار شائعة زواجه من أرملة أحد أصدقائه في الوسط الفني.

بدير قال إنه تفاجأ من انتشار شائعة زواجه من الفنانة الشابة سارة طارق، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، على مواقع التواصل.

ونفى أن يكون أصلا قد تقابل مع سارة طارق منذ سنوات، مؤكدا أنها مجرد زميلة عمل، وكان زوجها الراحل صديق مقرب إليه.

الفنان المصري قال إنه لم يهتم بنفي الشائعة بنفسه، ولكنه عرف ان سارة طارق نفتها، وقالت إنه زميل عزيز عليها وعلى زوجها الراحل، مشيرا إلى أن أسرته لم تهتم بهذه الشائعة ولم تلتفت إليها.

بدير قال إنه يعرف ان جماعات التطرف والإخوان هم من نشروا هذه الشائعة بسبب انتقاده لهم، وما يقوله عنهم في وسائل الإعلام.

الفنان المصري تحدث أيضا عن أسوأ شائعة تعرض لها خلال العام الماضي، وأكد أن شائعة وفاته هي الاسوأ لأنها أضرت به وبعائلته وبكل من يحبه.

أحمد بدير يقوم حاليا بتصوير دوره في مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري، وقال بدير إن السيناريو مهم جدا، ومكتوب بحرفية شديدة، وأنه يتوقع النجاح له، كما أشاد بموهبة الفنانة ياسمين صبري.

يذكر أن زواج سعيد طرابيك، من سارة طارق، كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة وذلك لفارق السن بينهما ولكن الزواج لم يدم طويلًا لرحيل طرابيك بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على اثرها لإحدى المستشفيات وبعدها توفى يوم 15 نوفمبر عام 2015.